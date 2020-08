Cetraro, le proposte dell’associazione “Calcia l’Autismo” ai candidati

In occasione delle consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale di Cetraro, l’Associazione Calcia l’Autismo rivolge un appello ai due candidati su programmi, proposte e iniziative per le persone diversamente abili e chiede che venga istituita la figura del Garante delle Persone con Disabilità

CETRARO (CS) – L’associazione “Calcia l’Autismo” con sede a Cetraro, in vista delle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, dopo che i due candidati a Sindaco, Angelo Aita e Ermanno Cennamo, hanno ufficializzato le due proprie liste, rispettivamente “Patto per il futuro” e Cambiamo Cetraro”, rivolge ad entrambi i competitori l’invito di voler rendere pubblico, nei rispettivi programmi elettorali, proposte concrete riguardo la disabilità e più in generale le iniziative che intendono portare avanti per il miglioramento dell’inclusione sociale a vari livelli, dalla scuola, alle attività sportive, a quelle ludico-ricreative e a quelle per ridurre il disagio sociale legato alla gestione di tali problematiche.

Istituire l’Autorità del Garante delle Persone con Disabilità

Allo stesso tempo, l’associazione presieduta da Luigi Lupo invita i candidati a voler considerare di inserire nel loro programma anche l’istituzione, nel prossimo quinquennio, dell’Autorità del Garante delle Persone con Disabilità, che è stata recepita in Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, con la quale il Parlamento ha autorizzato la ratificazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007.

Tale Garante, che può essere istituito in qualsiasi ente pubblico e ancor di più in ogni singola realtà comunale, come è già avvenuto in tantissimi altri comuni della Calabria e d’Italia, riveste importanti compiti nel poter esercitare le funzioni di controllo degli enti/associazioni/cooperative sociali, che sul territorio esercitano attività rivolte nei riguardi dei diversamente abili e anche quella di riferire al sindaco, al consiglio comunale e alle commissioni consiliari, per quanto di loro competenza, le criticità esistenti nel territorio nello svolgimento delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, con la facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei propri compiti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno.

In definitiva il Garante dei Diritti della Persona Disabile si pone come punto di riferimento per le persone con disabilità per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi. Si spera e si auspica che in questa campagna elettorale che porterà al rinnovo del consiglio comunale di Cetraro, ci sia il debito spazio e la volontà per poter seriamente focalizzare la disabilità e poter essere di supporto a tante famiglie che vivono, in prima linea, immani disagi in modo da poter intraprendere fattive iniziative riguardo tali importanti e non più differibili tematiche.