Scontro frontale a Diamante, quattro feriti. In serata incidente a San Fili sulla 107

Un grave incidente nel pomeriggio sulla Statale 18 a Diamante, ha provocato 4 feriti e l’intervento dell’elisoccorso. In serata un nuovo incidente tra due auto è avvenuto sulla Statale 107 a San Fili

.

COSENZA – È di quattro persone ferite, di cui due in condizioni più serie, il bilancio di un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di oggi sulla Statale 18 nel comune di Diamante e che ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Cosenza con la chiusura temporanea della statale al transito in ambedue le direzioni di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale, una Fiat Panda vecchio modello ed una Fiat 500X. Due passeggeri nella Fiat Panda sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco del comando Provinciale di Cosenza, distaccamento di Scalea, e affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso. Meno grave la coppia che viaggiava sulla Fiat 500X. Sul posto anche personale della polizia di stato per gli accertamenti del caso e della polizia locale per la gestione del traffico con gli inevitabili disagi e le lunghe code che si sono formate.

In serata, invece, attorno alle 22, un nuovo incidente si è invece verificato questa volta sulla Statale 107 Silana Crotonese nel territorio di San Fili. Anche qui l’impatto ha coinvolto due auto ed ha portato al ferimento di almeno due persone. Nello scontro una delle due vetture coinvolte si è cappottata mentre l’altra è finita di traverso sulla carreggiata dopo aver impattato contro il guardrail. Sul posto sono giunte due ambulanze, che hanno soccorso e trasportato i feriti all’Annunziata di Cosenza e una squadra dei vigili del fuoco.