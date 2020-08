Praia a Mare e San Nicola Arcella, multati ventidue mezzi nautici

Nel weekend appena terminato elevate numerose sanzioni amministrative, la quasi totalità per violazioni riguardanti la normativa che impone i limiti di distanza dalle spiagge e dai costoni rocciosi



PRAIA A MARE (CS) – La Guardia Costiera di Maratea, in questa fase della stagione estiva, ha proceduto ad intensificare i controlli lungo tutto il Circondario di competenza, ricompreso fra le località di Acquafredda (Comune di Maratea) e di Diamante, al fine di prevenire e sanzionare, ove necessario, i comportamenti non consentiti e far sì che bagnanti e diportisti possano godersi con serenità le proprie vacanze. L’attività svolta sia a terra che a mare, è tesa a garantire un corretto e sicuro uso pubblico del mare, nel rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza della navigazione e della sicurezza della balneazione.

Soltanto nel weekend appena terminato, per quanto concerne l’attività di contrasto di condotte illecite sotto costa ed il rispetto delle norme di sicurezza che regolano l’attività diportistica, attraverso un’intensa e fruttuosa attività operativa svolta dai dipendenti mezzi navali CP 533, A84 e GC 134, sono state elevate numerose sanzioni amministrative, la quasi totalità per violazioni riguardanti la normativa che impone i limiti di distanza dalle spiagge e dai costoni rocciosi. In particolare, nelle acque antistanti la spiaggia “d’I Vranne”, suggestiva insenatura raggiungibile solo via mare e situata tra il porto e la frazione di Marina di Maratea, il personale imbarcato ha provveduto a sanzionare con venti verbali amministrativi diversi conduttori di unità a motore che con la propria imbarcazione si erano spinti all’interno della fascia interdetta alla navigazione.

Altrettando rilevante l’attività sanzionatoria svolta nei pressi dell’Isola Dino nel Comune di Praia a Mare e dell’Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella, dove per analoghe infrazioni, sono stati multati ventidue mezzi nautici, di cui alcuni impiegati in escursioni sulla costa. Dall’inizio della stagione estiva sono circa duecento le sanzioni amministrative elevate e l’attività svolta dal personale della Guardia Costiera proseguirà senza soluzione di continuità su tutto il territorio di competenza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, al fine di poter garantire la fruibilità in sicurezza della risorsa mare e di impedire ogni condotta imprudente.