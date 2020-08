Giro d’Italia 2020, a Camigliatello sarà esposto il “Trofeo senza fine”

Sarà consegnato oggi pomeriggio alle 17 a Camigliatello Silano, città di tappa, il “Trofeo senza fine” del Giro d’Italia 2020 che sarà esposto in Piazza Misasi

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Il trofeo nato nel 1999 “non ha mai fine” come suggerisce il nome stesso, perché ogni anno viene allungato per poter incidere il nome del nuovo vincitore delle gare ciclistiche più famose al mondo. Il trofeo, a forma di spirale, in rame placcato d’oro 18 carati e verniciato e pesa 9,5 kg.

Non è stato facile riuscire ad ottenere il trofeo, perché a circa un mese dalla partenza, prevista per il 3 ottobre dalla Sicilia (Monreale), tutte le città di tappa ne fanno richiesta. Su iniziativa del sindaco di Spezzano della Sila Salvatore Monaco, Camigliatello avrà l’onore di poterlo esporre e condividerlo con gli abitanti e tutti i visitatori del posto. Il trofeo sarà esposto su una struttura in legno leggero, simile ad un altare, in una teca antisfondamento e vigilanza h24.

Si dà inizio così, alla tappa tanto attesa che sarà gestita osservando le regole anti COVID predisposte da RCS Sport e dalla Gazzetta dello Sport. La tappa n.5 della 103ma edizione del Giro d’Italia è stata dunque confermata: Mileto-Camigliatello e la data è quella di mercoledì 7 ottobre.

Un percorso tortuoso di 225 km con un numero notevole di salite, tre catalogate gran premio della montagna. Si attraversano in sequenza Catanzaro Lido e Catanzaro, salita di Tiriolo che porta al settore di tappa di circa 70 km di continui saliscendi attraverso le pendici della Sila. Dopo Cosenza inizia la salita del Valico di Montescuro, Gran Premio della Montagna di 1° Livello, di quasi 25 km al 5.6% con punte (all’interno di Spezzano della Sila) fino al 18% lungo una strada molto larga con diversi tornanti.

Il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco ha accolto a braccia aperte questa grande opportunità di visibilità per il territorio silano e presilano. Una sinergia con gli operatori locali e con il Parco Nazionale della Sila. Un’occasione per promuovere la ciclovia del parco, Camigliatello e tutta la Sila.