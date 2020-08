“III Memorial Francesco Pagliaro”, in ricordo del giovane di Amantea scomparso nel 2018

Si è svolto venerdì il terzo “Memorial Francesco Pagliaro”, un torneo di calcetto a quattro squadre, ideato e organizzato dagli amici per ricordare il ragazzo di Amantea venuto a mancare nella notte del 21 aprile 2018

AMANTEA (CS) – L’obiettivo dell’iniziativa organizzata dagli amici di Francesco è di rimarcare e divulgare la bellezza del pensiero del giovane attraverso lo sport che tanto amava. Molti sono stati i presenti, sugli spalti e sul campo, a celebrare l’amico di sempre e vivere una serata di sport, amore, amicizia e solidarietà, quei valori che sono espressione viva delle idee del ragazzo. Francesco Pagliaro, morì il 21 aprile del 2018 travolto da un furgone sulla statale 18.

La sorella, il papà e gli amici hanno voluto lasciare questo messaggio a tutti i partecipanti: “Rivedervi qui tutti insieme è bellissimo, è come rinnovare Francesco. Tutti voi lo rappresentate con l’amore che dimostrate di nutrire per lui. Un amore che lui definiva essenziale e che racchiudeva in una frase: l’amicizia è una cosa bella. E l’amicizia è, per lui, amore costante, attivo che si struttura sulla fiducia e disponibilità reciproca, l’unica in grado di generare una sincera unione tra individui. Probabilmente, le cose materiali che sono appartenute alle persone lentamente si spengono, così com’è scomparso il loro corpo. Ma voi siete qui e, anche per questo, gli esseri umani non muoiono mai”.

“Il loro pensiero è eterno e quando hai un’empatia forte con loro, lo avverti costante e presente. È come vivere insieme un mondo parallelo. Il dialogo è regolare, il loro esempio ti appare più chiaro e l’energia che ne emerge la avverti persistente. Sicuramente, è un bene riuscire a staccarsi emotivamente dagli oggetti dei nostri cari, esorcizzare quel senso di melanconia che ti assale nel rivedere le loro cose, per vivere in armonia la nuova dimensione che essi ci propongono. Una dimensione di sinergie che s’integrano nel miracolo dell’universo”.