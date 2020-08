Depositati nomi e simboli per le amministrative del 20 e 21 settembre prossimi. Sette gli aspiranti in lizza per guidare il Comune. Si ricandida Barile, centrodestra senza Lega con Succurro

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Sono sette in candidati a sindaco nelle elezioni comunali del 20 e 21 settembre a San Giovanni in Fiore. Rosaria Succurro, già assessore al turismo e marketing territoriale del comune di Cosenza, si presenta con 5 liste: due di partito, rispettivamente di Forza Italia e Fratelli d’Italia e 3 liste civiche “Rosaria Succurro Sindaco”, “San Giovanni Capitale” e “Il Fiore di San Giovanni”. Già eletto sindaco nel 2010 e nel 2014, Antonio Barile si ricandida sostenuto da una sola lista, “Barile sindaco”. Alle elezioni si presenta come candidato anche Salvatore Mancina, ex sindaco di Cerisano, con due liste: “San Giovanni in movimento” e “Mancina sindaco”.

Altro candidato Pietro Silletta che partecipa alla competizione elettorale con due simboli: “Rinascita florense” e “Guardiamo al futuro”. L’imprenditore Domenico Caruso si presenta con un’unica lista: Progetto Fiore. Domenico Lacava, che alle primarie ha superato il sindaco uscente Giuseppe Belcastro, è sostenuto da due liste: Pd e “Adesso Lacava”. Infine Antonio Lopez, già candidato nella lista di Fratelli d’Italia per la circoscrizione Nord delle regionali calabresi e consigliere comunale uscente si presenta alla carica di sindaco con una lista “Prima San Giovanni in Fiore” che si avvale del simbolo della Lega di Salvini.