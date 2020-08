Comunali a Castrovillari, cinque candidati a sindaco e 16 liste

Si ricandida nuovamente Domenico Lo Polito. Nessuna lista della Lega e nella competizione elettorale ci sarà anche una donna

CASTROVILLARI (CS) – Sono cinque gli aspiranti sindaci che il prossimo 20 e 21 settembre si contenderanno la fascia tricolore di primo cittadino della città di Castrovillari. Si tratta del sindaco uscente Domenico Lo Polito, Giancarlo Lamensa, Giuseppe Campanella, Peppe Santagada e Vittoria Bianchi. Sono invece 16 le liste di appoggio con 254 candidati per 16 posti di consigliere comunale. La Lega di Salvini non sarà della partita non avendo presentata nessuna lista.

Lo Polito, candidato del centro sinistra, è sostenuto da quattro liste (Democratici per Castrovillari, Progressisti per Castrovillari, Pd e Radici per il futuro).

Il centrodestra punta su Giancarlo Lamensa appoggiato da sei liste (Udc, Fratelli d’Italia, Azione Cittadina, Forza Italia, Lamensa sindaco, Futuro Adesso).

Per il M5s è in corsa Giuseppe Campanella sostenuto da due liste: Movimento 5 Stelle e Sviluppo per Castrovillari e territorio.

Peppe Santagada candidato di “Progetto Civico Democratico per Castrovillari e Territorio”, è sostenuto da tre liste (Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari città viva e Alternativa per Castrovillari).

Vittoria Bianchi ha il sostegno di una sola lista Forza Sud, che è l’unica composta da 14 candidati e non da sedici.