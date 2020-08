Una messa per Francesco Augieri a due anni dalla sua morte

Nel secondo anniversario della morte di Francesco Augieri, questa sera alle ore 19,30 è stata organizzata una Santa Messa presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione

DIAMANTE (CS) – Sono trascorsi due anni dalla morte di Francesco Augieri, lo studente di 23 anni di Cosenza ucciso nell’agosto del 2018 a seguito di una rissa. Oggi pomeriggio, per il secondo anniversario dalla sua scomparsa, sarà celebrata una messa a Diamante, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione alle 19.30 alla quale presenzieranno i familiari del ragazzo. Il sindaco interverrà portando il saluto della Città. Per l’omicidio di Francesco Augieri, avvenuto il 22 agosto 2018, sul ponte Corvino di Diamante, oggi intitolato a lui, a gennaio è stato condannato a 16 anni di reclusione Francesco Schiattarelli, ritenuto il responsabile della sua morte. Rinviato a giudizio, invece, Raffaele Criscuolo, amico della vittima, accusato di aver provocato la rissa sfociata in tragedia, con l’accusa di concorso anomalo in omicidio.