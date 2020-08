Saracena, gli elicotteri dei carabinieri scoprono una piantagione di marijuana

La piantagione, composta da più di 300 piante dall’altezza compresa tra i 50 e 200 centimetri, scoperta in contrada Salso dagli elicotteri dei carabinieri in una zona impervia e non raggiungibile. Tutte le piante sono state distrutte

.

SARACENA (CS) – I carabinieri di Castrovillari, a seguito di articolate indagini avviate su segnalazione pervenuta da parte dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, hanno rinvenuto, in C.da Salso del comune di Saracena, una piantagione di “marijuana”, composta da più di 300 piante, dall’altezza compresa tra i 50 e 200 cm. La piantagione si trovava in zona montuosa, impervia e completamente disabitata.

Dopo una meticolosa perlustrazione del territorio boschivo, i carabinieri sono riusciti ad individuare la piantagione ubicata in una zona non raggiungibile con i mezzi ordinari, completamente sottratta al transito degli automezzi e individuata grazie all’attività di sorvolo dei militari dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia. Tutte le piante rinvenute, così come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari Dr. Luigi Spina, sono state sottoposte a sequestro e, previa campionatura, distrutte sul posto. Inoltre, nel terreno in questione di circa 500 mq, è stato trovato un moderno impianto di irrigazione, dotato di un dispositivo timer che ne garantiva l’innaffiatura automatizzata mediante il cosiddetto sistema “a goccia”. Con il coordinamento della locale Procura, si stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per l’individuazione dei responsabili.

Le piante una volta cresciute, estirpate ed essiccate, per poi essere vendute al dettaglio, avrebbero fruttato non meno di 300.000 Euro.