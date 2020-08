Aprigliano, finisce in carcere l’autore del danneggiamento di 5 auto

I carabinieri di Aprigliano hanno arrestato il 34enne che nei giorni scorsi era stato denunciato per aver danneggiato cinque auto nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorsi.

APRIGLIANO (CS) – E’ stato arrestato e portato in carcere D.R.P., il 34enne che, nella notte compresa tra il 14 e il 15 agosto, sotto l’effetto di cocaina, aveva danneggiato 5 autovetture parcheggiate in una strada comunale del centro presilano. L’uomo, già noto per pregresse vicende in materia di sostanze stupefacenti, aveva ammesso ai Carabinieri le sue rensponsabilità in merito al danneggiamento di 5 autovetture alle quali aveva rotto vetri e lunotti, cagionando danni per alcune migliaia di euro.

Nel 2015 l’ordigno ad un cantiere edile di Rende

Il 34enne era già stato condannato prima dal Tribunale – Ufficio G.U.P. di Cosenza, quindi, in via definitiva, dalla Corte di Appello di Catanzaro, a scontare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per aver commesso, nel 2015, alcuni reati in materia di armi e contro il patrimonio: in particolare, era stato ritenuto colpevole di aver posizionato un ordigno esplosivo di fattura artigianale nei pressi di un cantiere edile a Rende.

Dallo scorso mese di febbraio era stato ammesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per la buona condotta palesata nel periodo di detenzione già prestato e per aver cessato di utilizzare sostanze stupefacenti.

Le indagini dei militari di Aprigliano e le dichiarazioni di assunzione delle proprie responsabilità hanno portato il Tribunale di Sorveglianza a decidere per la sospensione della misura alternativa alla detenzione che gli era stata fiduciariamente concessa, disponendo nei confronti del 34enne l’ordine di immediata carcerazione presso la Casa Circondariale di Cosenza. L’uomo dovrà ora scontare in carcere la rimanenza della pena irrogata nei suoi confronti dalla precedente condanna, rispondere del reato di danneggiamento aggravato nonché, conseguentemente, rifondere ai proprietari degli autoveicoli i danni causati dal proprio insano gesto.