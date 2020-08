Tragedia sfiorata nella notte a San Lucido, grave incidente sulla Statale 18

Due auto hanno impattato violentemente nella notte sulla Statale 18 tirrenica, nel territorio di San Lucido. L’incidente ha provocato notevoli disagi al traffico

SAN LUCIDO (CS) – Un incidente stradale ha coinvolto nella notte due auto, sulla Statale 18 Tirrena inferiore nel territorio del comune di San Lucido. Al momento non è chiara la dinamica dell’impatto, avvenuto intorno all’una, che ha provocato il blocco della Statale per alcune ore. Secondo quanto si è appreso, a bordo delle auto rispettivamente una famiglia con due bambini e nell’altra una coppia. Ad avere la peggio uno dei bambini che si trova ricoverato in ospedale a Cosenza con un quadro clinico complesso. Feriti anche tutti gli altri occupanti delle vetture. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Dopo gli immediati soccorsi i feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Paola e Cosenza.