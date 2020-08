Raid a Diamante, restano ai domiciliari i quattro ragazzi cosentini

La decisione del Gip del Tribunale di Paola che ha convalidato l’arresto dei quattro giovani autori del raid a Diamante a Ferragosto

DIAMANTE (CS) – E’ stato convalidato l’arresto di Christian Ruffolo, Cristian Mirabelli, Fabio Pezzulli e Massimo La Falce, i 4 ragazzi cosentini sottoposti a fermo dai carabinieri dopo i fatti di ferragosto accaduti a Diamante, sul tirreno cosentino. Restano dunque ai domiciliari per la possibilità di reiterazione del reato. I 4 sono accusati di ricettazione, lesioni aggravate, minacce e porto non autorizzato di armi in luogo pubblico.

Per la vittima dell’aggressione, un giovane di Belvedere, otto giorni di prognosi. Il ragazzo sarebbe stato aggredito a pugnui da due dei quattro ragazzi, Ruffolo e Mirabelli. Ed è da quell’episodio che si è scatenato tutto. Secondo le indagini sarebbero stati esplosi anche dei colpi in aria. Mirabelli e La Falce hanno risposto alle domande dei magistrati mentre gli altri due giovani si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.