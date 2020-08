Bloccata su una parete nel parco del Pollino. Salvata dagli uomini del soccorso Alpino

La donna, rimasta bloccata in un punto molto pericoloso tra la cima di Timpa Porace e Colle Marcione nel comune di Civita, messa in salvo dall’intervento di due squadre della “Stazione Pollino” del soccorso Alpino e speleologico Calabria

.

CIVITA (CS) – Intervento di soccorso da parte dei tecnici della “Stazione Pollino” del soccorso Alpino e speleologico Calabria intervenuti per recuperare una escursionista calabrese rimasta bloccata in parete su Timpa di Porace all’interno del Parco Nazionale del Pollino nel comune di Civita. Nel pomeriggio di oggi, mentre in solitaria discendeva le varie cenge che dalla cima di Timpa Porace portano a Colle Marcione, la donna ha perso la traccia e si è ritrovava in un punto molto pericoloso, da cui non riusciva ad andare né verso il basso né verso l’alto.

Lanciato l’allarme, in poco tempo sono giunte sul posto due squadre del soccorso Alpino del Pollino che sono riusciti a raggiungere la donna e recuperarla attraverso una corda fissa in parete lungo un traverso. Effettuato con successo il recupero, la donna è stata prontamente visitata sul posto dal medico del soccorso Alpino. Non è stato necessario alcun intervento sanitario.