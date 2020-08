Paola, controlli anti-assembramenti: sanzionati 3 lidi. Arrestato un 34enne a San Lucido

I carabinieri di Paolahanno sanzionato 3 lidi per il mancato rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione. In un controllo a San Lucido arrestato un 34enne per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio

PAOLA (CS) -In occasione del week end i carabinieri di Paola hanno incrementato i controlli su tutta la fascia costiera, meta privilegiata dai turisti per trascorrere il Ferragosto, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme anti-contagio vigenti. Sono state elevate sanzioni a carico di tre esercizi commerciali per non aver rispettato gli obblighi di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione. Nel corso dei controlli, nell’area urbana di San Lucido, i militari hanno arrestato un 34enne originario di Paola. Il reato contestato è quello di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Le sanzionati amministrativamente sono state inflitte ai gestori di tre lidi balneari per il mancato rispetto del previsto distanziamento sociale tra i clienti, in molti casi, sprovvisti dei dispositivi individuali di protezione. Inoltre, nella tarda serata del 14 agosto è stato arrestato a San Lucido B.L., 34 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante un posto di controllo sulla Statale 18, i militari hanno notato l’improvvisa manovra di una macchina che, mentre transitava inizialmente in direzione del posto di controllo, a qualche centinaio di metri dal dispositivo, ha svoltato repentinamente in direzione del centro abitato di San Lucido. La macchina è stata bloccata poco dopo, all’altezza di via Pollella: a bordo il conducente, un 42enne non della zona, ed il 34enne fermato, quale passeggero. Data l’evidente agitazione degli occupanti, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione veicolare e personale, estesa alle abitazioni di entrambi i soggetti. Addosso al 34enne e all’interno di uno zaino in suo possesso, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 7 dosi di cocaina; 2 dosi di marijuana e 245,00 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Terminate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, il 34enne è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione. A seguito del giudizio di convalida dell’arresto, per l’uomo è stata disposta la misura della presentazione alla P.G.