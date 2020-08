Fiumefreddo, turista positivo. Il sindaco “nessun allarme, situazione sotto controllo”

Un caso di coronavirus è stato registrato nel comune di Fiumefreddo Bruzio. Il Sindaco ha informato la cittadinanza che la persona, e i contatti stretti, sono stati già posti in quarantena e che la situazione è sotto controllo. Annullate fino al 7 settembre tutte le manifestazioni pubbliche

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Il sindaco Barone ha informato la cittadinanza di un caso positivo al coronavirus nel comune tirrenico e che la persona contagiata e i contatti stretti sono stati tutti posti in quarantena. La situazione, ha voluto precisare il primo cittadino, è costantemente monitorata ed è sotto controllo. Pertanto non vi è nessun tipo di allarme. Il sindaco ha annullato fino al 7 settembre tutte le manifestazioni culturali, pubbliche e sportive ed invitato turisti e cittadini al rispetto delle norme comportamentali evitando qualsiasi tipo di assembramento

“Come mi è d’obbligo – ha scritto il sindaco – sono costantemente in contatto con gli organi preposti al controllo della situazione concernente il coronavirus ed alla gestione della relativa fase attuale, con particolare riferimento al nostro territorio. Le notizie ufficiali pervenutemi riguardanti alcuni turisti presenti nel nostro comune, danno contezza dell’esito positivo di un tampone e di talune situazioni a rischio, ma sotto stretto controllo.

“Tutte le persone – ha aggiunto Barone – sono state poste in quarantena e sono state attivate tutte le procedure e i controlli conseguenziali. Se per un verso vi invito a mantenere la calma e a non creare ingiustificati allarmismi perché, ribadisco, la situazione è costantemente monitorata e sarà mio doveroso impegno tenervi informati rispetto ad ogni novità, per altro verso vi invito a continuare nel percorso di responsabilità che ci ha contraddistinto nel periodo buio oramai alle spalle e comunque, vi esorto al rispetto delle disposizioni contenute nelle recenti ordinanze della governatrice Santelli dalle quali emerge con chiarezza la finalità di vietare ogni tipo e situazione di potenziale assembramento; e poiché dalla verifica dei comportamenti dei partecipi allo svolgimento degli eventi recenti, anche i più comuni, emerge con altrettanta chiarezza che il potenziale rischio di assembramento è altamente probabile, la prudenza suggerisce, anche all’esito degli accertamenti sanitari delle ultime ore, di annullare tutte le manifestazioni programmate fino al 7 settembre 2020. Tanto premesso – conclude il Sindaco – devono ritenersi revocate tutte le autorizzazioni rilasciate per le manifestazioni pubbliche e/o aperte al pubblico, comprese quelle culturali, ricreative e sportive, programmate dalla data odierna e fino al 7 settembre in tutto il territorio comunale”.