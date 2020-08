A Diamante due turisti positivi. Il sindaco “asintomatici e già in quarantena”

La positività ai tamponi effettuati ai due turisti è stata confermata dal sindaco Ernesto Magorno “le due persone sono asintomatiche, sono state poste in quarantena appena giunte a Diamante”

.

DIAMANTE (CS) – Accertata la positività di due turisti arrivati nel comune di Diamante. A darne comunicazione il primo cittadino Ernesto Magorno che ha atteso oggi il risultato dei tamponi “sono stati effettuati, come annunciato ieri i tamponi su due turisti attualmente a Diamante. L’esito è risultato positivo – ha scritto il sindaco su Facebook dove ha voluto tranquillizzare cittadini e ospiti del Comune “le due persone sono asintomatiche, sono state poste in quarantena appena giunte a Diamante, in quanto avevano partecipato ad una festa, nella loro città di provenienza, dove erano stati riscontrati dei casi di positività. Sono state, quindi, prima e dopo l’esito degli esami, attivate tutte le procedure e i protocolli necessari. Si invitano quindi cittadini e ospiti – ha aggiunto il sindaco – ad affrontare questa notizia senza panico e in serenità, rinnovando l’invito alla massima responsabilità e al rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalle Autorità: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro, lavaggio continuo delle mani e divieto di assembramento”.