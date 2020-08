L’Amerigo Vespucci a San Lucido. Omaggiato l’ex marinaio Carbonelli morto di covid

Lo storico veliero della Marina Militare ha navigato lungo la costa di San Lucido in memoria dell’ex marinaio Giuseppe Carbonelli, morto a causa del coronavirus lo scorso 14 marzo

.

SAN LUCIDO – Un omaggio e un ricordo per l’ex marinaio Giuseppe Carbobelli morto lo scorso 24 marzo a causa del coronavirus. E così, la storica nave scuola della marina militare italiana, che da un oltre un mese naviga nelle acque del Mediterraneo, questa mattina era davanti la costa di San Lucido per rendere il suo particolare ricordo ad un suo ex marinaio originario proprio di San Lucido, paese colpito duramente dall’emergenza nei mesi scorsi e dichiarato anche zona rossa. Giuseppe Carbonelli era entrato in servizio partecipando ad campagna di addestramento oltre 40 anni fa. Era il 1976 quando a bordo proprio della Vespucci fece tappa in Nord America in occasione del bicentenario degli Stati Uniti.

Commozione e un ringraziamento speciale da parte dei figli dell’ex marinaio alla marina militare italia e al comandante e capitano di Vascello Gianfranco Bacchi che ha ricordato così Carbonelli “la sua storia è la storia di un marinaio, ovvero Marinaio una volta, marinaio per sempre”. Carbonelli sarà ricordato anche nel tardo pomeriggio con la cerimonia di “Ammaina bandiera solenne” prevista attorno alle 19 nelle acque di Falerna. Domani l’Amerigo Vespucci transiterà verso Sud lungo la costa degli Dei e farà tappa a Tropea.