Migranti, la nave quarantena stazionerà da domani nel porto di Corigliano-Rossano

Non sarà più il porto di Gioia Tauro ad ospitare la nave quarantena per il soccorso ai migranti, ma quello di Corigliano-Rossano come deciso dal Ministero dell’Interno. La motonave Aurelia è attesa per domani

.

COSENZA – Arriverà in Calabria domani mattina la motonave ‘GNV Aurelia’ dell’impresa Grandi Navi Veloci che si è aggiudicata il servizio di noleggio di unità navali per l’assistenza alloggiativa logistica e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo. La motonave, che conta 293 cabine e sarà adibito a ricovero-ospedale, non arriverà più al Porto di Gioia Tauro ma stazionerà in quello di Corigliano-Rossano come deciso dal Ministero dell’Interno.

La decisione è stata comunicata dal Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio “Nella tarda serata di ieri abbiamo ricevuto comunicazione dal Ministero dell’interno a firma del capo dipartimento Michele Di Bari, che la nave Aurelia della GNV prima destinata al Porto di Gioia Tauro sarà destinata al porto di Corigliano Calabro. Il Ministero – ha aggiunto il Sindaco – ha inoltre chiarito che la nave stazionerà all’interno del Porto di Corigliano e che sarà utilizzato presso le coste meridionali della Calabria, le Coste Orientali e Meridionali della Sicilia, non escludendo la possibilità che in caso di urgenza, la stessa venga condotta presso l’isola di Lampedusa. L’attività di assistenza e sorveglianza sanitaria a bordo sarà volta da personale dell’Associazione Croce Rossa”.