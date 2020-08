Nel centro storico di Corigliano-Rossano un campus estivo itinerante

Educativa itinerante ha come cornice i giardini del Castello Ducale che fino a settembre ospiteranno le attività seguite da un team di sei educatrici professionali, per tre giorni a settimana

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Il tempo libero come esperienza educativa, opportunità di crescita, inclusione, integrazione, conoscenza, scambio culturale e socializzazione. È la lezione di Educativa Itinerante, il campus estivo che da qualche settimana vede protagonisti ed impegnati piccoli partecipanti in attività ludico-ricreative. Imparare a scrivere, a leggere l’orologio, a riconoscere i segnali stradali, anche il patrimonio monumentale ed artistico della Città, visto dai bambini è una bella scoperta. Esprime soddisfazione per quanto si sta realizzando l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis sottolineando come, “tali iniziative contribuiscano a fornire, dal basso, gli strumenti per arginare, tra gli altri, fenomeni di devianza sociale”.

“Educativa Itinerante – aggiunge – insieme allo spazio psico-educativo Polaris, inaugurato nei giorni scorsi nel complesso monumentale della Riforma, rappresentano tasselli di un mosaico importante che vuole mettere al centro le famiglie e favorire processi di inclusione. L’obiettivo che si vuole condividere è quello di dare risposte e offrire una traiettoria alle tante situazioni di disagio registrate dal tessuto sociale. Sul nostro territorio – conclude – sono più di 900 le famiglie prese in carico che vivono condizioni di fragilità”.

Educativa itinerante. Il campus estivo messo in atto nell’ambito dell’azione B del PON Inclusione ambito territoriale Corigliano, da parte della cooperativa sociale Sinergie e Solidale Cooperativa Sociale, ha come cornice i giardini del Castello Ducale che fino a settembre ospiteranno le attività seguite da un team di sei educatrici professionali, per tre giorni a settimana. Accogliere i bambini, all’aria aperta, liberi di vivere a contatto con la natura e di scoprire, muoversi, creare, immaginare, correre, divertirsi ed imparare, conoscere il centro storico. È, questo, il metodo seguito.