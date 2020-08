San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro sarà la candidata a sindaco del centrodestra

L’attuale assessore al Turismo del Comune di Cosenza correrà per la poltrona da sindaco del centro silano forte dell’appoggio di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro ma non ancora dalla Lega che potrebbe farlo a breve. Pronte per la Succurro anche tre liste civiche

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Gli esponenti regionali dei partiti di centro destra hanno presentato la candidatura unitaria alla carica di Sindaco di San Giovanni in Fiore di Rosaria Succurro. Gianluca Gallo coordinatore provinciale di Forza italia e attuale assessore regionale all’agricoltura, Fausto Orsomarso vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e attuale assessore regionale al lavoro, Francesco Talarico segretario regionale dell’UdC e attuale assessore regionale al Bilancio, Ed ancora Pierluigi Caputo e Antonio De Caprio in qualità di consiglieri regionali e vice coordinatori di FI e Luigi Liranci coordinatore Provinciale di Fdi, hanno ufficializzato l’avvio della campagna elettorale a favore della giovane sangiovannese, attuale assessore al turismo del comune di Cosenza a guida Occhiuto. La Succurro nella competizione elettorale regionale del 26 gennaio scorso è stata candidata nella lista “Jole Santelli Presidente” ottenendo oltre 3.400 voti. Le prossime elezioni comunali si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre.

“San Giovanni in Fiore – ha dichiarato sa Succurro – ha bisogno di recuperare il tempo perduto in tanti ambiti, e solo una squadra ricca di competenze e professionalità può riuscire a perseguire l’obiettivo di rinascita della nostra città, con un programma che si svilupperà in varie fasi, a breve, a medio e a lungo termine”. Il forte asse con la Giunta Regionale, e la forte volontà del centro destra regionale, con a capo la Governatrice Jole Santelli, “sarà la forza propulsiva della nuova Amministrazione Comunale, che ha bisogno di intercettare fondi extra bilancio, per avviare opere materiali e immateriali importanti, che cambieranno già nei primi 100 giorni di governo, il volto della Capitale della Sila”. La Succurro punta su scelte strategiche che guideranno l’azione di sviluppo e di crescita economica, e quindi occupazionale, della sua Amministrazione. Tra queste vi sono il rilancio della zona turistica di Lorica, il Centro Storico con l’Abazia Florense, l’istituzione di una scuola e di un museo dell’arte orafa e della tessitura dei tappeti, la riapertura della Scuola di Alta Formazione “Florens”, e una nuova immagine della città attraverso il “brand” Gioacchino da Fiore.

Intervenendo durante la conferenza stampa e sollecitati dalle domande dei giornalisti presenti, i tre assessori regionali hanno dichiarato totale sostegno alla candidatura della Succurro. In particolare Gallo si è detto sicuro dell’apporto anche della Lega e Orsomarso ha invitato gli altri attuali candidati a Sindaco a convergere senza ulteriori indugi sulla corsa a Sindaco della Succurro. Talarico ha rimarcato le capacità amministrative e sulle competenze dimostrare da Rosaria Succurro nella sua decennale esperienza nella Giunta del Comune di Cosenza. Le liste dei partiti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro, sono pronte, mentre la Candidata allo scranno di Primo Cittadino sta completando le sue tre liste civiche, che a breve saranno presentate. La stessa Succurro ha tenuto a ringraziare Pietro Molinaro (Lega e Luca Morrone di FDI per il sostegno.