Controlli anti-assembramento, a Diamante sgomberato e chiuso il lido “Sottosopra”

Disposta la chiusura dell’attività balneare per l’assenza dei regolari permessi e il mancato rispetto delle normi anticontagio previste dal Governo

DIAMANTE (CS) – Con l’avvicinarsi del Ferragosto, la cosiddetta movida si è spostata sulla costa tirrenica cosentina e con essa anche i controlli operati dagli uomini dell’Esercito italiano con il programma “Strade sicure”. Da alcuni giorni, infatti, i locali della costa sono oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, chiamate a garantire le normative anti-Covid. Ieri pomeriggio a Diamante è stato sgomberato il lido “Sottosopra Beach”, trasformato in una discoteca a cielo aperto con tanto di assembramenti e misure anti-covid assolutamente nulle.

Questa mattina il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha disposto la chiusura del lido, esattamente come annunciato in un post sulla sua pagina Facebook. “Il Vicesindaco Pino Pascale accompagnato dagli agenti di Polizia Locale, da alcuni militari dell’Esercito – scrive il primo cittadino – attualmente impegnati sul territorio, costatata oltre la violazione delle norme, l’assenza dei regolari permessi, hanno provveduto a sgomberare il lido di cui domani (oggi ndr) ne disporremo la chiusura. Non transigiamo sul rispetto delle norme anticovid, in questo caso palesemente violate”.