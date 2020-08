Bruciavano rifiuti e tagliavano alberi abusivamente, due persone denunciate nel cosentino

Taglio abusivo di 45 piante in gran parte di ontano con diametro variabile, avvenuto in zona vincolata e in assenza delle autorizzazioni previste. Combustione illecita di rifiuti vegetali e solidi urbani

TORTORA (CS) – Durante una attività di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione del fenomeno degli incendi boschivi, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Orsomarso hanno denunciato un uomo di Tortora per combustione illecita i rifiuti depositati in maniera incontrollata. Alla denuncia si è arrivati a seguito di un controllo in località “Fiume Grande” di Tortora eseguito dai militari dopo aver notato una colonna di fumo innalzarsi da quella zona. Giunti sul posto i militari hanno accertato la combustione di un cumulo di rifiuti composto da residui vegetali (avanzi di potatura di cipresso) ed alcuni rifiuti solidi urbani (onduline, laminati in ferro ed altro materiale plastico). Dall’attività investigativa che ne ha fatto seguito si è identificato il responsabile del reato proprietario dell’appezzamento di terra limitrofo. Si è pertanto proceduto al sequestro del cumulo di rifiuti e alla denuncia alla Procura della Repubblica di Paola dell’uomo.

I militari sono inoltre intervenuti anche in località Sant’Andrea nel comune di Santa Domenica Talao, al fine di verificare un taglio di piante lungo il fiume Lao. Dagli accertamenti effettuati è stato riscontrato il taglio di 45 piante in gran parte di ontano con diametro variabile, avvenuto in zona vincolata e in assenza delle autorizzazioni previste. Il responsabile, un uomo della zona, è stato deferito per taglio abusivo in un’area sottoposta a vincolo ambientale e per deturpamento delle bellezze paesaggistiche.