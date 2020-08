Paola, arrestato 49enne con l’accusa di coltivazione illegale di marijuana

Gli agenti di Polizia hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione e nel giardino dell’uomo, trovano diverse piante in fase di essiccazione

PAOLA (CS) – Nel pomeriggio di ieri, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Paola, ha tratto in arresto B.C. di anni 49, ritenuto responsabile del reato di coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.

In particolare, dopo una serie di verifiche, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione e nel giardino del 49enne, rinvenendo alcuni rami di sostanza stupefacente del tipo marijuana in fase di essiccazione del peso complessivo di circa 60 grammi. Poco distante, in un altro terreno, sono state rinvenute altre piante di marijuana dell’altezza di 2.40 metri dal peso di 5 chilogrammi.

L’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di Turno della Procura della Repubblica di Paola, trasferito in carcere.