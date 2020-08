Domani alla Riserva Giganti della Sila, ultimo appuntamento con le ‘Sere Fai d’estate’

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione online. Per informazioni su eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni: www.serefai.it

COSENZA – Domenica 16 agosto andrà in scena l’ultimo appuntamento della rassegna alla Riserva naturale I Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS), con un evento incentrato sulla “Mindfulness”: un “viaggio energetico” tra gli imponenti pini larici della Riserva, guidato dall’esperta counselor e life coach Serena Criscuolo, che consentirà di sperimentare pratiche di osservazione del mondo interiore ed esteriore e tecniche volte a raggiungere uno stato di coscienza di pensieri, emozioni e percezioni per vivere appieno il momento presente. La sessione guidata, divisa in due turni con inizio alle ore 18 e alle ore 19, alternerà momenti di pratica in piedi a occhi chiusi a momenti in movimento a occhi aperti e si svilupperà in 4 fasi: la fase della “porta” in cui si verrà introdotti alla disciplina; una camminata per sperimentare cosa significa avere consapevolezza di se stessi; il “cerchio della luce” e il “ritorno”.