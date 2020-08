Paola: lesioni e minacce aggravate, arrestato 33enne pregiudicato

L’uomo, ex sorvegliato di P.S., è indagato per i reati di lesioni e minaccia aggravate, porto illegale d’arma

PAOLA (CS) – Gli agenti di Polizia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S.S. di anni 33, pregiudicato, ex sorvegliato di P.S., indagato per i reati di lesioni e minaccia aggravate, porto illegale d’arma. La misura cautelare, richiesta dalla Procura della Repubblica di Paola, è stata emessa dal Gip del Tribunale di Paola, dott.ssa Maria Grazia Elia. Nel novembre scorso personale del Commissariato di P.S. di Paola, è intervenuto in seguito ad un accoltellamento avvenuto in pieno centro cittadino, che ha avuto come vittima un uomo di anni 54. Dalle indagini è stato accertato che la vittima, il cinquantaquattrenne, era intervenuta per sedare una lite tra il proprio figlio e l’arrestato.

Nell’occasione S.S., con un coltello aveva inferto gravi ferite alla vittima. Inoltre, nello scorso giugno, sempre S.S. si è reso responsabile di un altro episodio criminoso nei confronti dello stesso uomo, minacciandolo di morte con una pistola. Si è accertato altresì, che S.S. già nell’autunno del 2019 aveva ferito, senza un apparente motivo, un’altra vittima, colpendola al volto con una bottiglia di vetro e procurandole profonde ferite da taglio alla testa. Il personale del Commissariato di P.S. di Paola, dopo aver visionato ore di immagini registrate da sistemi di video sorveglianza e dopo aver sentito a sommarie informazioni le persone che avrebbero potuto riferire in merito agli episodi, ha ricostruito dettagliatamente i vari eventi criminosi sopra descritti.