Castrovillari, vince 2 milioni con un biglietto Gratta e vinci da 20 euro

Biglietto da 20 euro di ‘maxi miliardario’. Il numero magico che ha regalato al fortunato vincitore i 2 milioni di euro è il 23

CASTROVILLARI (CS) – Due milioni di euro sono stati vinti grazie ad un un gratta e vinci a Castrovillari. Il biglietto fortunato, un “Maxi miliardario” da 20 euro, è stato acquistato la settimana scorsa ma solo oggi si è avuto notizia della vincita nella rivenditoria tabacchi N° 2 “Tabaccheria del Corso” di Giuseppe Zuccarelli e Giuseppe Monteleone sul centralissimo Corso Garibaldi. I titolari della rivendita, che non è nuova ad importanti vincite, non nascondono la loro gioia e la curiosità per il fortunato che dicono di non conoscere: “Siamo più che felici per questa storica e importante vincita. Non conosciamo però la persona che ha vinto. Speriamo che si ricordi di noi“. Il numero magico che ha regalato al fortunato vincitore 2 milioni di euro è il 23.