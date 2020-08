Laino: navigatore perde segnale e porta turista vicino dirupo, salvata dai vigili del fuoco

Il Gps perde il segnale e la giovane turista si perde sul Pollino. La ragazza e il suo cane salvati dai pompieri

CASTROVILLARI (CS) – Questa mattina la squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è intervenuta per soccorrere una ragazza che nella serata di ieri si era persa in c. da Carrosa a Laino Castello (CS). La ragazza in viaggio da Savona doveva raggiungere Crotone ma seguendo il navigatore, probabilmente a causa della perdita del segnale Gps, si è ritrovata in prossimità di un dirupo con l’auto bloccata. Con se aveva una tenda da campeggio che ha montato ed utilizzato per riposare. All’alba quando ha constatato di non poter utilizzare l’auto ha chiamato i soccorsi. La ragazza ed il suo cane stanno bene ed hanno ripreso il loro viaggio.