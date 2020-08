Nasce il comitato “Reagire al degrado di Torremezzo”. Ne fanno parte 400 persone

Presidente è Alessandra Nucaro che già nei mesi scorsi, insieme ai partecipanti del gruppo Facebook, ha iniziato una fitta interlocuzione con il sindaco della cittadina tirrenica

TORREMEZZO (CS) – Partendo dall’esperienza di un gruppo Facebook che raccoglie oltre 400 villeggianti e residenti di Torremezzo di Falconare Albanese, si è costituito il comitato di cittadini “Reagire al degrado di Torremezzo”. Ha darne notizia è lo stesso Comitato attraverso una nota stampa.

“Presidente – riporta la nota – è Alessandra Nucaro che già nei mesi scorsi, insieme ai partecipanti del gruppo Facebook, ha iniziato una fitta interlocuzione con il sindaco sollevando problematiche, formulando proposte, richiedendo interventi su questioni di interesse per la comunità. Il comitato di cittadini, è una chiara espressione di impegno civico dal basso con lo scopo di evidenziare i problemi del centro turistico e sollecitare l’azione dell’amministrazione comunale. Non solo critiche, ma idee costruttive: Torremezzo di Falconara Albanese, infatti, vive da anni un inesorabile declino con gran parte delle attività ricreative e turistiche chiuse, condizioni del mare e della spiaggia precarie, servizi poco efficienti, carenza idrica. L’obiettivo del comitato di cittadini è quello di rendere più civile e vivibile Torremezzo, sostenere un turismo sano e sostenibile, contribuire al miglioramento dei servizi”.

“Tra i primi argomenti all’ordine del giorno del Comitato ci sono la carenza idrica, il mare sporco ed inquinato e quindi l’efficienza del depuratore, raccolta rifiuti, la presenza di eternit in alcune abitazioni – spiega la presidente Alessandra Nucaro – da qui partiremo per essere da pungolo e da stimolo all’amministrazione comunale. Stiamo riscontrando una grande partecipazione ed in tanti ci stanno chiedendo di far parte del comitato, non solo villeggianti ma anche molti residenti che hanno anche attività commerciali. Crediamo che questo sia un grande segnale di rinascita per Torremezzo”.