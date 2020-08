Grisolia, da due giorni non hanno sue notizie: lo trovano morto nel letto di casa. Disposta autopsia

Restano ancora da accertare le cause del decesso. Nei giorni scorsi l’uomo si era recato in clinica a Belvedere Marittimo dopo aver accusato un malore

GRISOLIA (CS) – Un uomo, P.N. di 50 anni, è stato ritrovato deceduto nel letto della sua abitazione nel cosentino. I familiari non avevano notizie di lui da due giorni. Sono stati proprio loro a scoprire il corpo dell’uomo privo di vita riverso nel proprio letto. Restano ancora da accertare le cause del decesso. Nei giorni scorsi l’uomo si era recato in clinica a Belvedere Marittimo dopo aver accusato un malore.

Il 50enne viveva da solo. I suoi parenti per due giorni non l’hanno nè visto, nè sentito. Preoccupati si sono recati presso la sua abitazione ed è avvenuta la triste scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scalea per i rilievi di competenza. Sul cadavere, trasportato presso l’obitorio dell’ospedale di Cetraro, verrà effettuata l’autopsia.