Dipendenti Simet Bus in stato di agitazione, Faisa Cisal annuncia protesta a Rossano Scalo

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – “A fronte del mancato riscontro da parte di SIMET BUS – società alla quale abbiamo chiesto di incontrarci – siamo costretti a scendere in piazza per difendere il lavoro di decine di dipendenti. Lo faremo il prossimo mercoledì 5 agosto, in Rossano Scalo, alle ore 17,30, in prossimità della stazione ferroviaria, allorché proietteremo un fascio di luce su di un operato aziendale che non possiamo accettare perché causa della sensibile riduzione delle giornate lavorative (e del salario) dei tanti dipendenti SIMET BUS.” Così annuncia in una nota Faisa-Cisal Calabria. “Nel mentre questi ultimi – continua – hanno nel tempo reso grande l’Impresa, la SIMET pensa oggi di ripagarli affidando l’esercizio di diverse autolinee ad operatori con cui – pare – abbia costituito una o più A.T.I.

Disconosciamo le ragioni che sottendono ad una siffatta decisione aziendale, ma siamo assolutamente certi che non è questa la strada giusta per stare sul mercato, di contro ritenendo che il lavoro dev’essere mantenuto dentro le mura aziendali e ripartito tra i dipendenti SIMET. Non lasceremo nulla di intentato. Indagheremo tutte le circostanze e tutte le dinamiche che oggi allontanano il lavoro dai dipendenti che ci onoriamo di rappresentare e che, in fedele adempimento alle funzioni sindacali ricoperte, difenderemo dal tentativo di estromissione che SIMET sta, di fatto, ponendo in essere. Il mercato non può spingere all’osservanza di regole scriteriate e tutte rivolte a metter mano al portafoglio dei lavoratori o, peggio, ai diritti sanciti dalle regole legali e contrattuali, come spessissimo accade nell’ambito di azienducole che, per accaparrarsi qualche chilometro di esercizio, offrono servizi a prezzi stracciati fuori da ogni logica e lontani dalla morale e dall’etica di una sana imprenditoria che, invece, dovrebbero caratterizzare l’operato di ciascun datore di lavoro. La Faisa-Cisal farà la sua parte per non lasciare nessuno indietro. Speriamo che faccia altrettanto SIMET.”