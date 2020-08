Villapiana, al via l’operazione spiagge sicure avviata dall’amministrazione comunale

A seguito dell’emergenza Covid-19 l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Montalti, ha regolamentato e controllato le spiagge libere per garantire il distanziamento anti Covid e la fruizione sicura da parte dei turisti

VILLAPIANA (CS) – Le aree sono attrezzate con postazioni numerate e delimitate con corde e paletti, che garantiscono il distanziamento sociale per una superficie complessiva, per ciascuna postazione, di 26,75mq. Invece, 10mq sono riservati all’istallazione di attrezzature da spiaggia e 2mt di corridoio tra le postazioni delimitate.

In più l’amministrazione comunale di Villapiana, anche quest’anno, attiva la spiaggia pubblica accessibile. Per il servizio, al suo terzo anno di attivazione, è stata attivata una convenzione con la Misericordia di Trebisacce per garantire che la spiaggia fosse anche cardioprotetta e presidiata con il servizio di salvamento bagnanti. Garantire la sicurezza del disabile rassicura le famiglie, in quanto la spiaggia è assistita dagli operatori con la postazione bagnino completa di kit di primo soccorso.

La cardioprotezione è garantita dalla presenza di defibrillatore in spiaggia e personale abilitato al suo adeguato utilizzo. Il servizio, inoltre, è garantito per l’intera giornata. All’ingresso si trovano parcheggi riservati, una passerella congiunge il lungomare sino alla battigia, dove si trova una prima fila di ombrelloni riservata e delle piazzole per garantire una facile mobilità della carrozzina anche verso la doccia pubblica e il bagno per diversamente abili. Può essere inoltre disponibile, su richiesta, il trasporto dall’abitazione alla spiaggia nel caso in cui i familiari avessero difficoltà.