Casali del Manco 5 giornate dedicate alla prevenzione

Glicemia e pressione arteriosa, infermiere, volontarie della croce rossa italiana e comune di casali nel manco uniti per un’iniziativa di prevenzione



CASALI DEL MANCO (CS) – Nel comune presilano, nel mese di agosto 2020, si terranno 5 appuntamenti dedicati alla salute. Mese di agosto intenso per il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, non si ferma infatti il lavoro delle Sorelle del Comitato di Cosenza che supporteranno il Comune di Casali del Manco in 5 giornate dedicate alla prevenzione. Obiettivo dell’iniziativa sarà dare la possibilità ai cittadini, di effettuare test per la prevenzione della glicemia e della pressione arteriosa.

Questi 2 semplici esami, risultano essere molto efficaci in quanto danno la possibilità di prevenire l’insorgere di varie patologie. L’evento vedrà anche la collaborazione dell’Aeronautica Militare con il Distaccamento Aeronautico di Montescuro che fornirà uomini e mezzi per l’intero arco del programma. In un periodo così particolare anche dal punto di vista economico, le istituzioni dimostrano così di cooperare per tenere alto il livello dei servizi offerti alla cittadinanza.

Di seguito il programma dell’iniziativa:

1 agosto Serra Pedace

2 agosto Trenta – Morelli

8 agosto Casole Bruzio

22 agosto Silvana Manzio

23 agosto Lorica