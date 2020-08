Cirella, scontro tra auto e moto. 25enne trasferito in ospedale

Ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato in ospedale a Cosenza a seguito dei traumi riportati. Non sarebbe in pericolo di vita

CIRELLA (CS) – Non sono ancora chiare le cause dello scontro tra un’auto ed una moto avvenuto nel primo pomeriggio sulla Statale 18 nei pressi di Cirella e Grisolia. Ad avere la peggio è stato ovviamente il conducente della moto, un venticinquenne, trasportato in ospedale a Cosenza con l’elisoccorso. Le sue condizioni, al momento, non sembrerebbero gravi. Il traffico è stato momentaneamente deviato su strade secondarie. Sul posto per i rilievi del caso gli uomini della polizia stradale del distaccamento di scalea. Inoltre, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e di Anas per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.