Carabinieri di Paola salvano 6 gattini abbandonati in una scatola di cartone

Associazione “Zampe in salvo”: “sei gattini, ancora lattanti, visibilmente indeboliti e disidratati a causa delle temperature elevate e del sole cocente, erano stati gettati come immondizia”

PAOLA (CS) – L’associazione “Zampe in salvo” esprime la propria immensa gratitudine ai Carabinieri della Stazione di Paola, guidati dal Luogotenente Alfio Francesco Calì, per aver prestato immediato soccorso a sei gattini di appena 30 giorni di vita abbandonati in una scatola di cartone presso una via della città di Paola, ove solo in questo mese sono stati trovati e salvati in varie occasioni, da altri cittadini, tre gattini, tutti chiusi in delle buste di plastica. La vicenda è avvenuta lo scorso giovedì 30. Mentre la mattina dello stesso giorno l’Associazione ha trovato in un’altra zona periferica della città di Paola, una scatola di cartone interamente sigillata contenente due gattini di tre mesi circa che è riuscita a far adottare nel giro di qualche ora, i Carabinieri in servizio presso la Stazione di Paola, nel pomeriggio, si sono imbattuti in una scena a dir poco vergognosa: sei gattini, ancora lattanti, visibilmente indeboliti e disidratati a causa delle temperature elevate e del sole cocente, erano stati gettati come immondizia.

I Carabinieri non ci hanno pensato su due volte a fare tutto il possibile per salvarli, nonostante le loro gravi condizioni non facessero ben sperare nella loro sopravvivenza. E così si sono occupati subito del primo soccorso, rinfrescandoli, abbeverandoli e rifocillandoli. Grazie al loro soccorso salvifico, i gattini, poi consegnati all’associazione Zampe in salvo, sono ora in netta ripresa. Ma la loro opera meritoria non si è fermata qui. L’intera Stazione si è data da fare per garantire ai cuccioli una buona sistemazione e, in breve tempo, i gattini hanno persino trovato adozione. L’Associazione è sempre grata nei confronti dei cittadini che, con umiltà e sacrifici, quotidianamente salvano anime innocenti vittime delle nefandezze umane. Ma in questo caso, la gratitudine è decuplicata!

In una Regione come la Calabria dove la tutela degli animali da parte degli Enti pubblici competenti latita, assistere ad un esempio di elevata sensibilità da parte di chi è al servizio della collettività ogni giorno contro i crimini più disparati per garantire la tutela e l’incolumità delle persone e ha mille e più incombenze “ben più importanti” (citando alcuni dei vari Amministratori pubblici), scalda i cuori di tanti volontari e restituiscono loro la giusta dignità per l’opera che svolgono con spirito di abnegazione, per il perseguimento di valori nei quali credono profondamente e che spesso non vengono compresi. In merito ai numerosi abbandoni, l’Associazione manifesta il più astioso disprezzo e rammenta che trattasi di reati, al pari del maltrattamento e dell’uccisione di animali e auspica altresì che gli autori di tali deprecabili gesti, non definibili in altro modo se non delinquenti, vengano identificati e puniti, come legge comanda.