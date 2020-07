Reato di concussione: arrestato il sindaco di Celico, Antonio Falcone

Le indagini, hanno preso il via da una denuncia presentata da un imprenditore locale; subito sono scattati gli approfondimenti investigativi, che hanno consentito di acquisire importanti elementi di riscontro alle richieste concussive avanzate dal primo cittadino

CELICO (CS) – Oggi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere e decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Cosenza, nei confronti del sindaco di Celico Antonio Falcone, di 48 anni, nell’ambito di indagini dirette dalla Procura di Cosenza.

Le indagini, hanno preso il via da una denuncia presentata da un imprenditore locale; subito sono scattati gli approfondimenti investigativi, operati dai militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cosenza, che hanno consentito di acquisire importanti elementi di riscontro alle richieste concussive avanzate dal primo cittadino. In particolare le indagini svolte hanno permesso di annoverare la consegna, in due distinte occasioni, di somme di denaro oltre alla richiesta, a titolo gratuito, di lavori di impiantistica presso un’abitazione del sindaco in fase di costruzione, dietro la minaccia di esclusione negli appalti futuri anche di comuni limitrofi nonché ritardi nei pagamenti di lavori svolti per il comune.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi volti ad una completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti reato per cui si procede. Questa indagine testimonia, ancora una volta, che la crescente fiducia dei cittadini nel denunciare fatti di malaffare trova un riscontro positivo in tempi estremamente rapidi grazie anche alle capacità operative della polizia giudiziaria procedente.