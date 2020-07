Schiavonea: deteneva un’arma rubata, ma anche munizioni e droga, arrestato

E’ stato arrestato dopo un inseguimento per le vie della frazione di Schiavonea. Aveva un fucile e relative munizioni e anche 17 grammi di marijuana

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Gli uomini del commissariati di Corigliano Rossano hanno arrestato N.M. di 36 anni, extracomunitario e già noto alle forze di polizia, con l’accusa di porto e detenzione illegale di un fucile con relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di 17 grammi di marijuana già suddivisa in dosi.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri. La Polizia ha intimato l’alt durante un controllo stradale nella frazione Schiavonea all’auto condotta dall’uomo il quale però, con una manovra improvvisa ha tentato di darsi alla fuga per le vie della frazione e solo dopo essersi disfatto di una grossa busta, recuperata dagli agenti, è stato bloccato e sottoposto a controllo. All’interno della busta c’era una carabina sovrapposta calibro 8 e 10 cartucce.

L’uomo inoltre non aveva la patente di guida e dopo una perquisizione domiciliare, estesa a tutti i locali in uso al 36enne, la Polizia ha trovato ulteriori n. 30 cartucce per la carabina calibro 8, n. 48 cartucce per pistola calibro 22 e 17 grammi di marijuana suddivisa in 8 involucri di cellophane trasparente. Sia l’arma che il munizionamento sono risultati provento di un furto compiuto di recente nel comune di Cerchiara (Cs).