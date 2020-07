Le ricerche erano partite lunedì. Stamattina il ritrovamento del corpo senza vita del 40enne. L’auto dell’uomo era stata rinvenuta parcheggiata all’imbocco del viadotto della Morte nel comune di Lago

LAGO (CS) – E’ stato trovato senza vita Francesco De Marco, l’operaio Anas scomparso da lunedì quando era uscito di casa per recarsi a lavoro. Stamattina per le ricerche erano arrivati sul posto, nella zona di Lago, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, attivati dalla Prefettura di Cosenza. Il corpo dell’uomo è stato trovato nei pressi del viadotto, e sul corpo non ci sono segni di violenza.

La sua autovettura era stata ritrovata parcheggiata all’imbocco del viadotto della Morte nel comune di Lago ed era aperta, con all’interno i documenti e le chiavi. A denunciare la sua scomparsa ai carabinieri di Crotone, era stata la sorella che non ha avuto più sue notizie. Secondo quanto ricostruito l’uomo era partito lunedì mattina per andare a lavoro ed era solito lasciare la macchina a Cosenza per recarsi sulla 107 che va a Paola poiché dipendente Anas. Lunedì invece aveva scelto di scendere da Lorica verso Amantea dove però non è mai arrivato. Un testimone aveva anche raccontato di averlo visto sul viadotto a piedi. Alle ricerche hanno preso parte anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza.