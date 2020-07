Facciolla chiede un’audizione urgente al pg della Cassazione: “gravissima violazione dei miei diritti”

Per il suo legale l’ex procuratore di Castrovillari “è oggetto di un macroscopico quanto preoccupante e generale travisamento dei fatti. Le istanze difensive, ad oggi sono rimaste inascoltate”



ROMA – Una richiesta di “audizione urgente” del magistrato Eugenio Facciolla, ex capo della procura di Castrovillari, trasferito in via cautelare disciplinare a Potenza: è quella presentata nuovamente questa mattina al procuratore generale della Cassazione dall’avvocato Ivano Iai, difensore di Facciolla, il quale, sostiene il legale “è oggetto di un macroscopico quanto preoccupante e generale travisamento dei fatti, da cui originano il procedimento penale di Salerno e il disciplinare cautelare promosso dal ministro della Giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione”.

Secondo l’avvocato Iai, inoltre, “è in atto una gravissima violazione dei suoi diritti e delle istanze difensive, ad oggi rimaste inascoltate, la cui finalità è non solo quella di ristabilire l’ordine e la verità sulle infondate contestazioni che gli sono mosse, ma anche di far luce sulle anomalie nella ricostruzione accusatoria della vicenda attraverso cui si continua a esporre il magistrato alla progressiva demolizione della dignità umana e della reputazione personale e professionale”.