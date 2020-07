Operazione ‘White collar’, in corso gli interrogatori di garanzia

Gli indagati dovranno fornire la propria versione dei fatti. Fissate ulteriori due date, quella di domani giovedì 30 luglio e quella di lunedì 3 agosto

CASTROVILLARI (CS) – Sono in corso gli interrogatori di garanzia per gli indagati destinatari di misura cautelare nell’ambito dell’operazione “White Collar”, che ha riguardato presunte irregolarità poste in essere da alcuni professionisti delegati e curatori fallimentari nelle procedure di vendite giudiziarie immobiliari presso il Tribunale di Castrovillari. Fissate ulteriori due date, quella di domani giovedì 30 luglio e quella di lunedì 3 agosto, quando gli indagati compariranno dinanzi al Gip del Tribunale di Castrovillari Carmen Ciarcia per fornire la propria versione dei fatti.

Sono 16 i soggetti raggiunti da ordinanza di custodia cautelare (9 in carcere, 7 agli arresti domiciliari), indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata alle “turbative d’asta”, corruzione in atti giudiziari, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Quarantotto complessivamente, le persone coinvolte (32 sono indagate a piede libero) nell’inchiesta condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Corigliano che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha fatto emergere una presunta associazione a delinquere, ben strutturata e operante dal 2017, dedita all’illecita ingerenza nelle vendite giudiziarie immobiliari. Del collegio difensivo fanno parte, tra gli altri, gli avvocati Francesco Nicoletti, Angelina Stella, Giovanni Servidio, Pierpaolo Cassiano.