Mendicino, stasera la disinfestazione su tutto il territorio comunale

Stasera dalla mezzanotte verrà eseguita la disinfestazione su tutto il territorio comunale

MENDICINO (CS) – A darne notizia il sindaco di Mendicino Antonio Palermo. Dalle ore 24.00 di mercoledì 29 luglio, sarà effettuata l’attività di disinfestazione su tutto il territorio comunale. La cittadinanza è invitata a tenere chiuse porte e finestre; a non circolare o sostare durante la disinfestazione; a non tenere esposta biancheria, frutta e altri alimenti e di coprire i giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata. Infine si raccomanda di tenere animali domestici internamente o in zone protette.