Viola la sorveglianza speciale: arrestato 47enne di Praia a Mare

Il sorvegliato è stato fermato a spasso nella sua Smart, durante un normale posto di blocco, lungo la Statale 18

PRAIA A MARE (CS) – I militari della stazione carabinieri di Praia a Mare hanno arrestato V.V. di 47 anni, pregiudicato del posto già noto alle Forze dell’ordine, che era sottoposto alla Misura di Prevenzione Personale della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. I carabinieri, durante un normale posto di controllo lungo la S.S. 18 all’altezza dell’intersezione con la S.P. 1, limite del territorio comunale di Praia a Mare, hanno intimato l’alt ad una Smart, proveniente dal vicino comune di San Nicola Arcella, per procedere ad un controllo di polizia.

I militari, sin da subito, hanno riconosciuto il sorvegliato che, alla loro vista, non ha saputo fornire delle giustificazioni plausibili alle contestate violazioni delle disposizioni stabilite dalla Sorveglianza Speciale. L’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Informata la Procura della Repubblica di Paola, è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, svoltasi questa mattina, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà, permanendo sullo stesso la Misura di Prevenzione cui già sottoposto.