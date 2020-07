Amantea: crolla un solaio, finisce nello scantinato dopo una caduta di 3 metri

E’ accaduto questa mattina nel centro storico di Amantea, in via Cavour, in una palazzina antica. Il solaio ad un tratto ha ceduto e un 44enne è caduto nel vuoto

AMANTEA (CS) – Il forte rumore del crollo ha allertato i familiari del 44enne rientrato da Roma e in vacanza nella cittadina tirrenica. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si trovava al primo piano dell’abitazione quando improvvisamente si è verificato il cedimento e il successivo crollo del solaio, facendo finire l’uomo nello scantinato sottostante dopo una caduta di oltre tre metri.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari increduli di fronte la scena che si sono trovati davanti. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Cosenza in elisoccorso per gli accertamenti del caso ma allo stato non sarebbe in pericolo di vita.

Immagine di repertorio