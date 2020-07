Sicurezza e decoro, al via la campagna sociale “Io amo Cariati”

La campagna è rivolta principalmente ai giovani ma anche a residenti e turisti affinchè ci sia maggiore senso civico e rispetto degli spazi comuni

CARIATI (CS) – Sicurezza stradale, igiene, decoro, contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, rispetto dell’ambiente. Sono stati installati gli ultimi totem nei punti sensibili di Cariati dove è ufficialmente partita la campagna di comunicazione sociale promossa dall’amministrazione Comunale e denominata “Io amo Cariati“. Il sindaco Filomena Greco sottolinea che l’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione è finalizzata a condividere con residenti e turisti maggiore senso civico e rispetto degli spazi comuni e coglie l’occasione per ringraziare per la sensibilità dimostrata il consigliere comunale delegato all’urbanistica Paola Apa, che rinunciando all’indennità, ha reso possibile la realizzazione della campagna di comunicazione sociale.

“I destinatari principali dell’iniziativa – aggiunge la Apa – sono i giovani. Il rispetto del codice della strada e l’invito alla guida responsabile rientrano tra i messaggi che abbiamo voluto affidare a questi cartelloni per sollecitare tutti ad avere maggiore cura della vita propria e degli altri“.

“Io amo Cariati e… non abbandono rifiuti in strada e in spiaggia; faccio la raccolta differenziata; denuncio le illegalità; indosso il casco sullo scooter e la cintura di sicurezza in auto. Sono, questi, i messaggi riportati sui pannelli posizionati su tutto il territorio comunale e, in particolar modo, in prossimità dei lidi balneari e delle spiagge libere”.