Villapiana, notificata l’imposta pubblicitaria. Labanca “commercianti o mucche da mungere?”

È quanto sostiene il dirigente Provinciale del movimento politico Oltre Calabria che si schiera a difesa dei commercianti “l’imposta pubblicitaria nel comune di Villapiana per l’anno 2020 poteva essere notificata in un momento diverso”.

.

VILLAPIANA (CS) – “La situazione di grave emergenza che ha colpito il pianeta ha fatto dimenticare agli Amministratori comunali di Villapiana le difficoltà di uno dei territori più poveri d’Europa. Molti imprenditori hanno deciso di sfidare la sorte investendo le loro competenze e professionalità in un luogo che presenta notevoli difficoltà. La sorpresa delle ultime settimane ci lascia stupefatti, è stata infatti notificata nel territorio di Villapiana l’imposta comunale per l’anno 2020, che trova riferimento normativo nella Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 26/03/2013, relativa all’approvazione del regolamento per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, e visto il momento di grande emergenza era piuttosto auspicabile una sua sospensione o riduzione”. È quanto dichiarato da Antonio Labanca Dirigente Provinciale del movimento politico Oltre Calabria che si schiera a difesa dei commercianti villapianesi.

“Urge in questi momenti – prosegue Labanca – la massima collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione, soprattutto da parte del Comune, ente per eccellenza più attento e vicino alle istanze della comunità. In tanti con il sudore della propria fronte contribuiscono a produrre ricchezza nel nostro territorio sottoponendosi quotidianamente ad enormi rischi e sacrifici, Visto il tragico momento storico che stiamo vivendo – ha concluso il dirigente provinciale – sarebbe stato più opportuno ridurre qualche tributo locale, anziché aggiungerne altri a carico dei commercianti e piccoli imprenditori che ormai si sentono delle mucche da mungere”.