Coltivavano marijuana sul balcone di casa, coniugi arrestati a Rossano

La polizia di Corigliano Rossano ha arrestato due persone, un uomo e una donna, di 48 e 36 anni per i reati di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dopo una serie di verifiche eseguite nel pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno perquisito un’abitazione situata nell’area di urbana di Rossano. Nell’appartamento sono state rinvenute 7 piante in fiorescenza nonchè marijuana per un peso complessivo di 80 grammi che era stata messa ad essiccare. Le piante erano coltivate in grandi vasi posti sulla veranda dell’appartamento dei coniugi, accessibile solo a loro due. La coppia, A.D. di 48 anni ed M.G. di 36 sono stati poi rimessi in libertà. Nel corso della stessa attività è stato denunciato anche A.S. di 45 anni, pluripregiudicato e fratello dell’arrestato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio perchè, anche nella sua abitazione, sono state trovate alcune dosi di marijuana già confezionate, altre piante e un bilancino di precisione.

