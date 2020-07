Greco: “SP 75 che collega Cellara al bivio di Colle D’Ascione in condizioni fatiscenti”

A chiedere un intervento è il coordinatore di Forza Italia “Piano Lago” Gaetano Greco sulla strada che porta in Sila e a Lorica

PIANO LAGO – Versa in condizioni fatiscenti e pericolose il manto stradale della SP 75 che collega Cellara al bivio di Colle D’Ascione. Il coordinatore di Forza Italia “Piano Lago” Gaetano Greco esprime preoccupazione per la sicurezza degli utenti della strada che quotidinamente percorrono questo tratto ma anche verso tutti gli operatori turistici dell’Altopiano Silano. L’arteria infatti, viene percorsa da molti turisti che vogliono raggiungere la Sila e sopratutto Lorica scoraggiati dalle condizioni del manto stradale che spesso decidono di non percorrere il tratto di strada per raggiungere le località turistiche.

“La mia segnalazione – spiega Gaetano Greco – non vuole puntare il dito su qualcuno anche perchè sono consapevole dei forti tagli che le amministrazioni provinciali hanno subito per colpa della riforma Delrio e si trovano in enormi difficoltà, ma spero che l’Ente Provincia Cosenza si mobiliti per mettere in sicurezza questa importante arteria dell’Altopiano Silano”.