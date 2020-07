Incidente mortale fra San Lucido e Paola. Perde la vita un centauro

Incidente mortale sulla Statale 18 tra Paola e San Lucido. A perdere la vita un 45enne che si trovava a bordo di una moto.

SAN LUCUDO (CS) – Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Strada Statale 18 tra i comuni di San Lucido e Paola sul Tirreno cosentino. A perdere la vita un 45enne che si trovava a bordo di una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo l’urto con un’auto finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della locale stazione e una pattuglia della polizia stradale. La Statale 18 è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire di effettuare tutti i rilievi e le auto vengono momentaneamente deviate all’interno di San Lucido.