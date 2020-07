Scalea, oggi cittadini assistono alla prima fermata del treno Alta Velocità Frecciarossa

Il treno che sosterà nel comprensorio tirrenico sarà diverso da quelli normalmente utilizzati per espletare tale servizio nel resto d’Italia, si tratta infatti di un convoglio rinforzato unico nel suo genere perché composto da ben 14 elementi, tali caratteristiche lo rendono uno dei mezzi AV più lunghi e moderni d’Europa

SCALEA (CS) – “Oggi alle 16:37 presso la stazione ferroviaria di Scalea si assiste alla prima fermata del treno Alta Velocità Frecciarossa, anche in questa caso si tratta di un un evento storico perché da quel giorno, per la prima volta nella storia, la Riviera dei Cedri ed il Pollino entreranno nel network dei Frecciarossa definito “la metropolitana d’Italia”. Visto il poco tempo a disposizione per organizzare l’evento e considerato che l’estate ormai è entrata nel vivo, sarà favorita la partecipazione anche attraverso la diretta sulla pagina Facebook Assoscalea e su quelle delle associazioni aderenti. Sarà presente il commissario del comune di Scalea Dott. Francesco Massidda.” Questo l’invito rivolto a tutti i cittadini dall’Unione Interassociativa Alto Tirreno.

“Per coloro invece che riusciranno a essere presenti in stazione – rammentano – è indispensabile indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Il treno che sosterà nel nostro comprensorio sarà diverso da quelli normalmente utilizzati per espletare tale servizio nel resto d’Italia, si tratta infatti di un convoglio rinforzato unico nel suo genere perché composto da ben 14 elementi, tali caratteristiche lo rendono uno dei mezzi AV più lunghi e moderni d’Europa.

A bordo sono disponibili ben 8 classi di servizio: standard, standard area silenzio, premium, business, business area silenzio, working area, business salottino ed executivi. Un altro risultato ottenuto grazie all’impegno di ben 63 associazioni tra enti, accademie, consorzi, pro loco e associazioni varie di tutto il comprensorio che sono state coordinate da Ettore Simone Durante, tale iniziativa è stata fortemente supportata anche dal commissario di Scalea Dott. Francesco Massidda. Un ringraziamento per il supporto anche al consigliere regionale Antonio De Caprio.

Il treno fermerà a Salerno, Napoli (Centrale e Afragola), Roma (Termini e Tiburtina), Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Milano (Rogoredo e Centrale), Torino (Porta Nuova e Porta Susa), i prezzi variano a seconda del giorno scelto, delle offerte e dell’anticipo con cui vengono acquistati. Come già annunciato dal Presidente del Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri Gianfranco Pascale quest’estate coloro che sceglieranno il treno per raggiungere l’ Alto Tirreno Cosentino e l’Alto Jonio ed allogeranno in una delle strutture convenzionate potranno ottenere il rimborso del biglietto grazie al progetto “Calabria in treno”.

Diverse persone ci hanno già fatto sapere di non essere riuscite a trovare posto in quella data, il treno infatti già oggi risulta tutto pieno. Anche in questo caso non è stata organizzata una festa ma si tratta di un momento molto semplice per sentirci comunità e per promuovere il nostro territorio.”