Coronavirus: Altilia, in corso i tamponi per circoscrivere i contatti

Dopo il caso di positività al Covid 19 accertato ad Altilia, questa mattina la task force dell’Asp ha avviato l’indagine epidemiologica

ALTILIA (CS) – Sono in corso da questa mattina le attività di screening per ricostruire la catena dei contatti con il paziente risultato positivo ieri al tampone. Al momento si tratta di 26 persone, residenti ad Altilia, che negli scorsi giorni hanno interagito con il soggetto positivo e che in queste ore vengono contattate dalla task force dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per essere sottoposte al tampone rinofaringeo.

Intanto il commissario dell’Asp Simonetta Cinzia Bettelini, ha autorizzato l’assunzione di quattro medici per integrare il personale dell’USCA – Unità speciale di continuità assistenziale, a causa dell’aumento non solo dei casi di positività nel territorio provinciale, ma anche per quelli che vengono trattati in regime di isolamento domiciliare.