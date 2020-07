Fagnano, negativo il tampone della persona risultata positiva al sierologico

Negativo il tampone alla persona rientrata dalla Lombardia che si era sottoposto volontariamente al test sierologico che aveva dato esito positivo. Revocato l’obbligo di isolamento domiciliare

.

FAGNANO (CS) – Era tornato dalla Lombardia nel comune di Fagnano Castello, per trascorrere un periodo di ferie, e si era sottoposto ad un test sierologico che aveva dato esito positivo. A distanza di qualche giorno è arrivato l’esito del tampone effettuato dai sanitari dell’Asp di Cosenza ed il risultato è negativo per cui all’uomo, come comunicato dal primo cittadino di Fagnano Castello, sarà revocato l’obbligo dell’isolamento domiciliare. È stato lo stesso sindaco Giulio Tarsitano a informare la cittadinanza dell’esito del tampone sottolineando che “era stato importante e giusto avvisare e informare i cittadini su tutti gli aspetti della vicenda ed ora si può tirare un sospiro di sollievo. La salute pubblica deve essere posta al di sopra di tutto” ha evidenziato il Sindaco ricordando che “i cittadini hanno diritto ad essere informati dal Sindaco, Autorità sanitarie locali, da tutti i possibili pericoli in modo che ognuno si possa difendere senza lasciare nulla al caso. Informazione trasparente e imparziale come è accaduto sin dai primi giorni della pandemia”.

“All’uomo tornato dalla Lombardia, che si era subito isolato dopo essersi volontariamente sottoposto al test sierologico, comunicando immediatamente tutta la catena dei contatti, va il plauso del Sindaco anche per la compostezza del suo comportamento. La vicenda ci insegnerà a capire che l’emergenza non è cessata. Occorre tanta prudenza nei nostri comportamenti, affinché tutti possiamo sentirci più protetti e sicuri”.